Началось заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2»
Нитка будет постепенно заполняться газом, пока не будут достигнуты плановые объемы и давление для технических испытаний.
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Компания «Газпром» начала заполнение газом первой нитки магистрального трубопровода «Северный поток - 2». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», - приводит ТАСС заявление оператора.
Две нити газопровода проложены по дну Балтийского моря и ведут из России в Германию через исключительные экономические зоны нескольких стран. Годовая мощность «Северного потока - 2» - 55 миллиардов кубометров газа.