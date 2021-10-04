В стране и мире Началось заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2» Ян Брацкий Нитка будет постепенно заполняться газом, пока не будут достигнуты плановые объемы и давление для технических испытаний. © Фото: Globallookpress Читайте нас на: Компания «Газпром» начала заполнение газом первой нитки магистрального трубопровода «Северный поток - 2». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. «Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», - приводит ТАСС заявление оператора. Две нити газопровода проложены по дну Балтийского моря и ведут из России в Германию через исключительные экономические зоны нескольких стран. Годовая мощность «Северного потока - 2» - 55 миллиардов кубометров газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика