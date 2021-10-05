Несколько десятков человек эвакуированы из-за схода оползня под Сочи

Жителей сочинского села Сергей-Поле эвакуировали из зоны схода оползня. Таким образом, 30 человек, десять из которых дети, на данный момент размещены в пансионате «АкваЛоо».

За последние двое суток в Сочи выпала практически месячная норма осадков. В селе Сергей-Поле сошел сель. Сдвиг грунта случился ранним утром во вторник, 5 октября, передает KP.RU. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники районной администрации.

В конце сентября стометровый участок федеральной трассы А-147 сообщением Джубга - Сочи в районе населенного пункта Вардане был размыт потоками дождевой воды. Движение по дороге было остановлено. Кроме того, днем в этом микрорайоне произошел камнепад.

Аномальные ливни, которые обрушились на юг России, затопили населенные пункты Краснодарского края. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Туапсинском районе, в Сочи и юго-восточных районах края.

Кроме того, из-за непогоды в Сочи пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту и были вынуждены использовать ближайшие запасные аэродромы Анапы и Краснодара.

Аномальные ливни и порывистый ветер стали причинами масштабных подтоплений, обрывов линий электропередачи.