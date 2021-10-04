«Демонстрация для рынка»: эксперт назвал возможную причину массового сбоя в работе соцсетей

Масштабный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров может быть результатом деятельности хакеров. Такую версию в беседе со «Звездой» озвучил эксперт по кибербезопасности Александр Варской. По его мнению, инициаторы сбоя могли таким образом продемонстрировать уязвимость системы или показать свои технические способности.

«Это вполне возможно была DDоS атака. Подобному сбою уже давно пора было появиться. Мы часто были свидетелями каких-либо демонстраций для "черного рынка". Видимо, завтра все вернется в нормальный режим. Одной из версий может быть то, что кто-то демонстрировал кому-то возможности атаковать любой ресурс. В данном случае одну из крупнейших сейчас компаний», - рассказал Варской.

Массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел сегодня ближе к вечеру. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных Интернет-ресурсах, многие пользователи WhatsApp испытали проблемы с загрузкой приложения и подключением к серверу. В это же время свыше 50% пользователей Instagram не смогли запустить приложение.

Ранее один из экспертов сообщил об удалении записей DNS Facebook и Instagram из таблиц глобальной маршрутизации, что могло послужить причиной технического сбоя в их работе.