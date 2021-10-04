Эксперт сообщил об удалении записей DNS Facebook и Instagram из таблиц глобальной маршрутизации

Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

Об этом журналист Independent Брайан Кребс написал в своем Twitter-аккаунте. Массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел сегодня ближе к вечеру.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных Интернет-ресурсах, многие пользователи WhatsApp испытали проблемы с загрузкой приложения и подключением к серверу. В это же время свыше 50% пользователей Instagram не смогли запустить приложение.