У Земли нашли рой опасных астероидов

Рядом с нашей планетой находятся потенциально опасные объекты. Речь идет о скоплении из 88 околоземных астероидов, которые образовались после распада одной большой кометы порядка 20 тысяч лет назад. Как сообщает газета The Daily Mail, Земля время от времени проходит через поток, что приводит к метеорному дождю Тауриды. Явление наблюдается в октябре в Южном полушарии и в ноябре - в Северном.

Однако, как выяснили ученые из Университета Антьокии в колумбийском Медельине, в рое астероидов присутствуют два крупных космических объекта: 2015 TX24 и 2005 UR. Их диаметр составляет от 200 до 300 метров. Исследователи пришли к выводу, что открытые астероиды представляют собой часть ветви обломков Таурид, ранее неизвестной. Астрономы допустили, что в ней могут находиться еще более крупные космические тела.

Рой астероидов образовался после распада крупной кометы, чья ширина оценивалась в 100 километров. Предполагается, что родительское тело состояло из нескольких блоков, скрепленных массивной ледяной сердцевиной. Около 20 тысяч лет назад комета распалась из-за приливных сил Солнца.

Космические обломки могут представлять опасность для нашей планеты. Так, по мнению исследователей, в прошлом на поверхность Земли падали такие астероиды, в частности, существуют теории, связывающие Тунгусский и Челябинский метеориты с Тауридами.

Ученые подчеркнули, что более крупные астероиды из обнаруженной «опасной ветви» потока могут представлять потенциальную опасность для Земли, потому что более крупные объекты способны проникать глубже в атмосферу планеты.

Тауриды ассоциируют с кометой Энке: они представляют собой выделившиеся в прошлом из кометы шлейфы метеорных частиц, орбиты которых со временем изменились так, что теперь пересекаются с орбитой Земли. Наблюдение за этим метеорным потоком впервые провели в 1869 году.