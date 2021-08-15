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Астрономы обнаружили ранее неизвестный шлейф метеорного потока Персеиды

Олеся Степакова
16:24 15.08.2021
По мнению Александра Якушечкина, это неожиданное космическое явление для 14 августа.
Астрономы обнаружили ранее неизвестный шлейф метеорного потока Персеиды
© Фото: web.archive.org
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Астрономы в разных частях земного шара отмечают новый всплеск активности метеорного потока Персеиды. Это необычное для 14 августа явление можно охарактеризовать как «шлейф 2021 года». Об этом РИА Новости рассказал астроном Александр Якушечкин.

«Сообщение о повышении активности Персеиды было опубликовано на японском ресурсе обзора радионаблюдений метеоров Hirofumi Sugimoto. Всплеск метеорной активности произошел утром 14 августа», – отметил он.

По словам Якушечкина, позже, в ночь на 15 августа, начали поступать отчеты наблюдателей из США и Канады, которые подтвердили резкое повышение активности потока с 6 по 11 часов по мск 14 августа.

«Таким образом, сейчас совершено открытие нового, неизвестного до сих пор, шлейфа метеорного потока Персеиды – то есть всплеска активности уже после традиционного времени пика с 12 на 13 августа. В будущем он может получить название "Шлейф 2021 года", по аналогии с другими известными шлейфами», – рассказал астроном.

Якушечкин предположил, что интерес к данному явлению связан с тем, что Персеиды, пожалуй, это самый популярный метеорный поток, который привлекает внимание большого количества наблюдателей во всем мире. 

Ранее астроном Дмитрий Вибе в беседе со «Звездой» рассказал, что где и как можно наблюдать метеорный поток. Так, для наблюдения за метеорными потоками не нужно никакого специализированного оборудования. Достаточно ясного и темного неба.

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