В челябинском метеорите обнаружены внеземные алмазы

В частицах челябинского метеорита обнаружили ранее неизвестную форму углеродных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета (ЧГУ). Отмечается, что материал обнаружила аспирантка физического факультета ЧГУ Галина Савостеенко во время диссертационного исследования.

«Проведя более точный анализ с помощью методов электронной микроскопии мы с удивлением обнаружили, что кристаллы с осью симметрии шестого порядка состоят из чистого углерода. В природе кристаллы углерода (алмазы) обладают кубической симметрией и не могут иметь такой формы», - говорится в сообщении.

Также в ходе исследования в составе метеорита были обнаружены минеральные нити, которые, как считалось ранее, образуются только при извержении вулканов. Исследователи считают, что это открытие позволяет кардинально изменить представление о природе и происхождении минеральных нитей.

В 2019 году во время работы выставки над Челябинским метеоритом сам по себе открылся купол. По словам сотрудников Исторического музея Южного Урала, витрина поднялась на 10 сантиметров, из-за чего сработала сигнализация и на место сразу же прибыла охрана.