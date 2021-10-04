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В Дании заявили о готовности «Северного потока - 2» к началу эксплуатации

Роман Захаров
18:10 04.10.2021
В то же время руководство страны отметило, что есть «некоторые условия, прежде чем трубопровод А может быть введен в эксплуатацию».
В Дании заявили о готовности «Северного потока - 2» к началу эксплуатации
© Фото: Газпром
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Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода «Северный поток - 2» в эксплуатацию. Об этом заявили в Датском энергетическом агентстве.

«4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы агентства.

Власти Дании предоставили разрешение на строительство Nord Stream 2 осенью 2019 года, а разрешение на эксплуатацию - год спустя.

«Разрешения были выданы при ряде условий, некоторые из которых должны были быть выполнены до начала строительства, а некоторые - до введения в эксплуатацию. Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь - все условия для эксплуатации трубопровода», - объяснили в агентстве.

При этом в Дании подчеркнули, что в настоящее время есть «некоторые условия, прежде чем трубопровод А может быть введен в эксплуатацию».

Ранее стало известно о завершении строительства газопровода «Северный поток - 2». Вскоре представители компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что объект планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года

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