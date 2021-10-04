Диетолог перечислила запрещенные после 45 лет продукты

Потребление высококалорийной пищи, а также продуктов с высоким содержанием консервантов и жиров следует ограничить после достижения возраста 45 лет. Такого мнения придерживается диетолог Анна Петрова. Как отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой», обилие определенных продуктов в рационе из-за перестроений в организме способно увеличить риск рака, диабета и болезни Альцгеймера.

По мнению диетолога, прежде всего необходимо отказаться от выпечки, которая вызывает отеки, ухудшает состояние кожи и когнитивные способности. Также сахаросодержащие продукты и кондитерские изделия могут привести к появлению атеросклероза, инсульту или ишемической болезни сердца.

Альтернативой являются «торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, сухофрукты», считает диетолог. При этом хлеб стоит заменить на бездрожжевой.

Консервированная пища также не рекомендуется для потребления после 45 лет. Содержащиеся в ней канцерогены вызывают опасные болезни вплоть до онкологии. Также эксперт призвала исключить алкогольные напитки, которые негативно влияют на печень.

Кроме того, обилие солей, консервантов, сахара, трансжиров делает опасным включение в рацион людей среднего возраста любых переработанных мясных товаров. Речь идет о колбасе, сосисках, беконе, копченостях.