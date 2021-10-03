Эксперт назвала продукты, от которых пожилым лучше отказаться

Чем старше человек, тем медленнее обмен веществ, считает врач-диетолог Нурия Дианова. Она советует людям пожилого возраста отказаться от полуфабрикатов и сладостей, поскольку организм тратит много сил и времени на переваривание такой пищи.

«Под запретом промышленные продукты, полуфабрикаты, также нужно ограничить потребление сладостей. В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать - лучше готовить самим. Сюда же попадает сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров», - объяснила Дианова.

По мнению диетолога, в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи, но с учетом индивидуальной переносимости. Также необходимо с осторожностью употреблять в пищу различные семена и орехи.

«Если человек знает, что у него есть дивертикулы (выпячивание стенки – прим. ред.) в кишечнике, то ему такие вещи противопоказаны. Если человек не знает состояния кишечника, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей (молотая паста – прим. ред.)», - подчеркнула диетолог в беседе с радио Sputnik.

Нурия Дианова предупредила, что острые блюда могут вызвать заболевания желудка и поджелудочной железы. Кроме этого необходимо ограничить потребление красного мяса, а людям с гипертонией и диабетом отказаться от консервов.