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Названы снижающие продолжительность жизни продукты

Роман Захаров
08:56 26.09.2021
Доктор медицинских наук рассказала, какие продукты вредны для нашего организма, а какие полезны.
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
© Фото: congerdesign, Pixabay
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Существует ряд продуктов, которые люди регулярно употребляют в пищу, часто не догадываясь, что они наносят серьезный вред нашему организму. О том, что это за продукты рассказала доктор медицинских наук, диетолог Майо Кэтрин Зерацки в разговоре с журналистами Eat This, Not That.

К таким продуктам, по словам специалиста, относятся: ультрапастеризованные продукты, обработанное красное мясо, полуфабрикаты, жареная еда и продукты с содержанием сахара. Также медик отметила пагубное воздействие чрезмерного употребления алкоголя на организм. Все выше перечисленное Зерацки посоветовала убрать из нашей жизни, если мы ходим улучшить ее качество и увеличить продолжительность.

Диетолог, в частности, отметила, что чрезмерное употребление красного мяса увеличивает риск развития сердечных и онкологических заболеваний. Она также уточнила, что под обработанным мясом имеет в виду колбасные изделия, бекон, мясные консервы, вяленое мясо.

Продукты с высокой степенью обработки, такие как полуфабрикаты или хлеб из магазина, по словам Зерацки, содержат насыщенные жиры, чрезмерное количество сахара и незначительное количество клетчатки. Врач предупредила, что в такой еде куда больше калорий, чем питательных веществ.

В заключение доктор медицинских наук рекомендовала больше употреблять в пищу продукты, прошедшие минимальную обработку, поскольку в них, как правило, больше полезных веществ: витаминов, минералов, фитонутриентов и клетчатки.

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