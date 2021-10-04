Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища. Это следует из оперативной информации АО «Укртрансгаз».

Так, 1 октября в подземные хранилища было закачано 13,94 миллиона кубометров, тогда как 2 октября эти показатели снизились до 0,61 миллиона, 3 октября закачка вообще не велась.

Ранее Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. При этом поставки «голубого топлива» будут идти через Сербию и Австрию. Украинская сторона выразила свое возмущение, поскольку Киев теперь, таким образом, лишается реверсного газа.

Позднее оператор ГТС Венгрии сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября.