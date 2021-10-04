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Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Светлана Иванова
17:03 04.10.2021
Третьего октября пополнение подземных хранилищ было приостановлено, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища. Это следует из оперативной информации  АО «Укртрансгаз».

Так, 1 октября в подземные хранилища было закачано 13,94 миллиона кубометров, тогда как 2 октября эти показатели снизились до 0,61 миллиона, 3 октября закачка вообще не велась.

Ранее Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. При этом поставки «голубого топлива» будут идти через Сербию и Австрию. Украинская сторона выразила свое возмущение, поскольку Киев теперь, таким образом, лишается реверсного газа.

Позднее оператор ГТС Венгрии сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября.

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