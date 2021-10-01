На Украине признали право «Газпрома» прекратить транзит газа

Компания «Нафтогаз Украина» признает право «Газпрома» прекратить транзит газа согласно действующему контракту. Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«"Газпром" остановил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на резервированную транзитную мощность. "Газпром" имеет такое право по контракту - не поставки газа для транзита через резервированную мощность, а оплата этих мощностей (принцип "скачать или заплатить")», - написал Витренко.

По его мнению, остановка транзита является демонстрацией ситуации, которая может сложиться после запуска российского газопровода «Северный поток - 2».

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. Газ будет поступать через Сербию и Австрию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция Украины на этот договор сравнима с доносами на соседей в советские времена.