В Венгрии заявили о прекращении транзита газа через Украину с 3 октября

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября. Об этом сообщает оператор ГТС Венгрии. При этом 1 октября, когда «Газпром» начал поставки из «Турецкого потока», транзит через Украину снизился в четыре раза, а 2 октября еще в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГТС Украины.

Прокачка через пункт «Берегово» 1 и 2 октября составляла 4,8 и 2,3 миллионов кубометров соответственно. При это 30 сентября этот показатель составлял 18,5 миллионов кубометров.

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. При этом газ будет поставляться через Сербию и Австрию. Украинская сторона выразила свое возмущение на эту договоренность.