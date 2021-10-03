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В Венгрии заявили о прекращении транзита газа через Украину с 3 октября

Алексей Курильченко
19:29 03.10.2021
За три дня октября объемы поставки газа через Украину стремительно сокращались и дошли до нуля.
В Венгрии заявили о прекращении транзита газа через Украину с 3 октября
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября. Об этом сообщает оператор ГТС Венгрии. При этом 1 октября, когда «Газпром» начал поставки из «Турецкого потока», транзит через Украину снизился в четыре раза, а 2 октября еще в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГТС Украины.

Прокачка через пункт «Берегово» 1 и 2 октября составляла 4,8 и 2,3 миллионов кубометров соответственно. При это 30 сентября этот показатель составлял 18,5 миллионов кубометров.

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. При этом газ будет поставляться через Сербию и Австрию. Украинская сторона выразила свое возмущение на эту договоренность.

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