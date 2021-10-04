Задержана подозреваемая по делу о крушении вертолета в Подмосковье

Следователи задержали подозреваемую по делу о крушении вертолета Robinson R-44 в Лыткарино Московской области. Трагедия произошла 3 октября. Вертолет с двумя пассажирами на борту поднялся в воздух с аэродрома Мячково. Предстоял экскурсионный полет.

«По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В ходе экскурсионного полета воздушное судно Robinson R-44 потерпело крушение на участке местности, расположенном в лесополосе в районе городского округа Лыткарино, в результате которого пилот и два пассажира погибли на месте», - говорится на официальном сайте СК России.

Задержанной предпринимательнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Свою вину в случившемся женщина не признает.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски в офисе предпринимательницы и на аэродроме. Изъята техническая документация на воздушное судно и образцы топлива, назначен комплекс экспертиз.