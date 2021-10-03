Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Подмосковье

Легкий вертолет, потерпевший крушение в Подмосковье, упал в перелесок. На кадрах, которые опубликовало МЧС РФ, видно, что обломки воздушного судна лежат среди деревьев, при этом от вертолета почти ничего не осталось.

Рядом на дороге стоят на машины скорой помощи и экстренных служб.