Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Подмосковье
Вертолет марки Robinson упал в подмосковном Лыткарино, на место ЧП сразу же прибыли сотрудники МЧС.
© Фото: МЧС РФ
Легкий вертолет, потерпевший крушение в Подмосковье, упал в перелесок. На кадрах, которые опубликовало МЧС РФ, видно, что обломки воздушного судна лежат среди деревьев, при этом от вертолета почти ничего не осталось.
Рядом на дороге стоят на машины скорой помощи и экстренных служб.
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