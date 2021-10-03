В МЧС сообщили подробности крушения вертолета в Подмосковье

На место крушения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино прибыли сотрудники МЧС. По их данным, трагедия произошла во время учебно-тренировочного полета. Спасатели подтвердили информацию о гибели трех человек, подробности крушения устанавливаются.

«В 19:41 поступила информация о том, что в лесополосе в н.п. ЗИЛ-городок, г.о. Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека», - говорится в сообщении.

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