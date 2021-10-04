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Человечеству предрекли глобальный кризис грядущей зимой

Светлана Иванова
16:36 04.10.2021
Подорожание энергоресурсов в случае подтверждения пессимистичных прогнозов метеорологов и нехватка продуктов могут привести к глобальному кризису, полагают журналисты.
Человечеству предрекли глобальный кризис грядущей зимой
© Фото: Петр Задорожный, РИА Новости
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Наступающая зима будет очень сложной для мира. Такого мнения придерживается журналист Bloomberg Майкл Уинфри. Он подчеркивает, что подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут обернуться тяжелым кризисом.

К дефициту товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами, привела пандемия. В этом году в некоторых странах ситуация усугубляется. Например, в Британии возникла нехватка топлива, а полки в супермаркетах пусты, потому что продукцию некому доставлять.

При этом, по мнению журналиста, этой зимой к проблемам стоит готовиться и многим другим странам. Так, автор материала напоминает о пессимистичных прогнозах метеорологов на грядущую зиму в Северном полушарии. В частности, опасения вызывает самый холодный сценарий, вызванный нарушением полярного вихря. Температурный режим и дефицит энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, считает Уинфри.

По его мнению, в мире уже началась «драка» за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что вызвало рекордное повышение цен на газ и электричество в Европе. Из-за роста стоимости энергоресурсов закрылась крупнейшая на континенте сеть теплиц в Нидерландах, что чревато нарушением поставок пищевой продукции.

Французские власти запретили поднимать цены на регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Кроме того, как отметил журналист, в мире сокращаются запасы пшеницы, при этом ухудшаются прогнозы по производству зерна.

Из-за пандемии коронавируса прошлая зима была очень тяжелой, в этом году улучшения ситуации ждать не приходится, резюмировал автор материала.

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