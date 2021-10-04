В стране и мире Автоэксперт ответил на сообщения о росте цен на зимнюю резину Ян Брацкий В России пик спроса на зимнюю автомобильную резину приходится на середину октября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hannes Edinger, Pixabay Читайте нас на: Сезонный рост спроса и негативные последствия пандемии коронавируса для производителей стали основными причинами роста цен на зимние автомобильные шины. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Владимир Сажин. «Было сокращено производство в связи с пандемией, увеличилась стоимость сырья, и вырос спрос на резину. Спрос рождает предложение. Некоторые производители во время пандемии не смогли выдержать нагрузку, и у них пошло сокращение производства. А те, кто выдержал, подняли стоимость продукции. У нас каждая резина выпущена официально и сертифицирована, чтобы не было на рынке подделок. Это акцизы, но они не намного удорожают стоимость конечного продукта», - отметил Сажин. Ранее РИА Новости сообщило, что средняя цена зимнего комплекта шин для автомобиля составила 14 429 рублей, новый комплект обойдется в 44 070. Чаще других автомобилисты выбирают шипованную резину, на втором месте по популярности идет «липучка», а замыкают тройку всесезонные шины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика