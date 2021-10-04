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В Кремле оценили возможность возвращения к переговорам с Киевом по газу

Светлана Иванова
13:45 04.10.2021
«Газпром» никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа, остальное - вопросы переговоров и экономической целесообразности для компании, сказал Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность возвращения к переговорам с Киевом по газу
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Прямые поставки газа из РФ на Украину являются вопросом переговоров и экономической целесообразности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

У представителя Кремля поинтересовались, готова ли Москва рассмотреть возможность проведения прямых переговоров о прямых поставках газа на Украину. В ответ Песков отметил, что «Газпром» никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа.

«"Газпром" - надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Все вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства подчеркивал, что «Газпром» полностью исполняет свои обязательства перед партнерами в Европе. Также представитель Кремля заверял, что РФ не использует «голубое топливо» в качестве наказания, а только в собственных интересах, интересах народа, исключительно в коммерческих целях.

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