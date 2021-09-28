Песков заявил о намерении укреплять отношения с Венгрией посредством контракта по поставке газа

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия реализует долгосрочные отношения с Венгрией путем поставки в страну газа. При этом, по его словам, никакие нормы международной торговли в этом случае не нарушаются.

«Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам», - рассказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что в сотрудничество между Россией и Венгрией стороннее вмешательство, включая Украину, маловероятно.

«Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», - резюмировал Песков.

Дмитрий Песков упомянул и то, что Россия никогда не использует газ в качестве средства наказания. Он уточнил, что в РФ газ используется только в собственных интересах, интересах народа, исключительно в коммерческих целях.

Ранее в Кремле заявили, что требования США о больших поставках газа через Украину являются пропагандой. Дмитрий Песков подчеркнул, что «Газпром» полностью исполняет свои обязательства перед европейскими партнерами.