В Кремле назвали пропагандой требования США о больших поставках газа через Украину

Требования Соединенных Штатов увеличить поставки российского газа через Украину являются «пропагандой со знаком минус». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Госдепе США объявили, что отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину «вызывает беспокойство».

Песков подчеркнул, что «Газпром» полностью исполняет свои обязательства перед партнерами в Европе.

«"Газпром" при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность. Поэтому вот такие окрики из США - это ничто иное как пропаганда. Но эта пропаганда со знаком минус», - сказал он в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 24».

Ранее в Кремле также объяснили, что невозможно поставлять газ, предварительно не продав его, а потому требования США несостоятельны.

Цены на газ в Европе значительно выросли в последние недели. На торгах 15 сентября стоимость фьючерса выросла до исторического рекорда - выше 960 долларов за тысячу кубометров.

В «Газпроме» неоднократно подчеркивали, что выполняет свои обязательства по действующим контрактам, в том числе, по контракту с Киевом, заключенному в 2019 году. Компания должна прокачивать через газотранспортную систему Украины не менее 40 миллиардов кубометров газа. Все дополнительные объемы оплачиваются по более высокому тарифу.