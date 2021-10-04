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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок встречи Путина с Зеленским

Виктория Ивашечкина
13:43 04.10.2021
Ранее президент РФ неоднократно говорил о том, что готов провести встречу с украинским лидером.
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок встречи Путина с Зеленским
© Фото: Aleksander Grishin, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не был против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом предпосылок для соответствующих переговоров до конца года нет.

«Пока никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин не раз говорил о том, что готов провести встречу с Зеленским, передает РИА Новости.

«Сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, никакого продвижения пока мы не отфиксировали», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В сентябре Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, «когда он будет готов». 

При этом Дмитрий Песков ранее уточнил, что встреча политиков невозможна, если с украинской стороны планируется обсуждение принадлежности Крыма.

По его словам, в первую очередь на повестке дня могут стоять вопросы реализации минских договоренностей и международных отношений.

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