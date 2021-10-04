Врач счел неизбежным появление нового опасного для человека «вируса Х»

Появление новых опасных для человека вирусов не только возможно, но и неизбежно. Такого мнения придерживается врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Комментируя в беседе со «Звездой» новость о появлении новой пандемии в будущем из-за «вируса X», о чем предупредили китайские ученые, специалист обратил внимание на эволюцию всего живого на Земле.

«Что касается появления новых опасных вирусов, это, конечно, может быть и даже обязательно, потому что идет эволюция всего живого на Земле, она не окончилась с появлением человека, наоборот продолжается», - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что эволюционные изменения на человеке заметить сложнее из-за длительности жизни, которая присуща человеку как виду.

«Просто на человеке это не видно, потому что одно поколение – десятилетиями, а у микробов за сутки десять поколений, поэтому их видно. Эволюция и все мутации, которые способствуют развитию этой микробной популяции в целом <…>, все подхватывают с отбором и идут вперед, а цель какая – захватить новую территорию и размножиться, как у всего живого», - заявил ученый.

Доктор медицинских наук добавил, что науке до сих пор неизвестно огромное количество вирус и других микробов, которые могут научиться паразитировать на человеке.

Также Жемчугов остановился подробнее на понятии «вирус Х». Речь идет о микроорганизмах, вероятность существования которых оценивается в рамках экспериментов. При помощи компьютерного моделирования, в частности, задаются определенные свойства потенциальному микробу. Делается это для определения масштаба возможных эпидемий и способов реагирования на них.