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Врач счел неизбежным появление нового опасного для человека «вируса Х»

Светлана Иванова
12:31 04.10.2021
Цель вирусов, как и всего живого на Земле, - захватить новую территорию и размножиться, отметил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: fernando zhiminaicela, Pixabay
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Появление новых опасных для человека вирусов не только возможно, но и неизбежно. Такого мнения придерживается врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Комментируя в беседе со «Звездой» новость о появлении новой пандемии в будущем из-за «вируса X», о чем предупредили китайские ученые, специалист обратил внимание на эволюцию всего живого на Земле.

«Что касается появления новых опасных вирусов, это, конечно, может быть и даже обязательно, потому что идет эволюция всего живого на Земле, она не окончилась с появлением человека, наоборот продолжается», - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что эволюционные изменения на человеке заметить сложнее из-за длительности жизни, которая присуща человеку как виду.

«Просто на человеке это не видно, потому что одно поколение – десятилетиями, а у микробов за сутки десять поколений, поэтому их видно. Эволюция и все  мутации, которые способствуют развитию этой микробной популяции в целом <…>, все подхватывают с отбором и идут вперед, а цель какая – захватить новую территорию и размножиться, как у всего живого», - заявил ученый.

Доктор медицинских наук добавил, что науке до сих пор неизвестно огромное количество вирус и других микробов, которые могут научиться паразитировать на человеке.

Также Жемчугов остановился подробнее на понятии «вирус Х». Речь идет о микроорганизмах, вероятность существования которых оценивается в рамках экспериментов. При помощи компьютерного моделирования, в частности, задаются определенные свойства потенциальному микробу. Делается это для определения масштаба возможных эпидемий и способов реагирования на них.

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