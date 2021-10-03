В Китае предупредили о появлении нового «вируса X» в будущем

В будущем человечество обязательно столкнется с новым «вирусом X» и следует выработать глобальные меры противодействия для борьбы с возможной пандемией. Об этом заявил Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», - сказал ученый на международном форуме науки и технологий в обществе.

Фу отметил, что пандемия коронавируса показала - само заболевание оказалось не единственной проблемой для общества.

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», - считает специалист.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации институтов здравоохранения США Евгений Кунин заявил, что новый супер-штамм SARS-CoV-2 необязательно будет продолжением штамма «Дельта». Он предположил, что на штамм «Гамма» следует обращать больше внимания.