Мощный вихрь принес рекордно высокое атмосферное давление в Москву

В понедельник и вторник начавшейся недели (4 и 5 октября) ожидаются рекорды атмосферного давления. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Специалист подчеркнул, что речь идет о показателях в 764-766 миллиметров ртутного столба.

«Для каждого дня возможны даже так называемые рекорды именно для этой даты. Атмосферное давление действительно очень высокое, оно продолжает повышаться. Сегодня мы ожидаем 764 миллиметра ртутного столба, а завтра - 766», - указал Синенков.

Он добавил, что причиной этого является мощный антициклон, который установился на огромной территории России. Такая погода, по словам синоптика, характерна для второго месяца осени.

«Это очень мощный антициклон, надо сказать, что время от времени такие продолжительные атмосферные вихри, как правило, бывают в октябре, именно в осеннее время... Занимают очень большую площадь, практически от Белого до Черного морей и от западных границ до Урала. И эти антициклоны стационирующие, ветер практически отсутствует», - сообщил специалист.

Он отметил, что именно такую погоду называют золотой осенью. Этой поре будут соответствовать и температуры, установившиеся в Москве и Подмосковье: в регионе ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, по ночам возможны заморозки, минимальные показатели придутся на ночь со среды на четверг (с 6 на 7 октября), когда в Московской области возможно от минус 1 до плюс 3 градусов.