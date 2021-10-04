Назван срок сохранения «золотой осени» в центральной части России

До конца рабочей недели в столичном регионе сохранится так называемая «золотая осень» - сухая и солнечная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода в неизменном виде в течение ближайших пяти дней точно будет. Маловетреная, без осадков, но периодически будет появляться облачность», - цитирует синоптика РИА Новости.

Вместе с тем Вильфанд напомнил, что в ближайшие дни в центральном округе сохранится очень высокое атмосферное давление. Днем ранее в Москве был поставлен рекорд по атмосферному давлению для октября.

Ранее Евгений Тишковец рассказал о «марсианской» погоде в октябре. По словам синоптика, стоит ожидать отсутствие осадков и перепадов температуры. Аналогию с Марсом синоптик объяснил безветренностью и отсутствием осадков - в воздухе будет витать мелкая пыль, как и на красной планете.