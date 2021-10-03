В Москве установлен рекорд атмосферного давления

К полудню 3 октября показатель атмосферного давления составил 762,6 миллиметров ртутного столба. Это рекордное для октября значение - об этом заявил синоптик центра погоды «Фобос» в беседе с РИА Новости.

Ранее сайт «Метеоновости» сообщил, что в полночь показатель давления также достиг рекордного для этого периода значения - 762,1 миллиметра ртутного столба. По данным сайта, это происходит из-за влияния антициклона. Предыдущий рекорд был установлен в 1988 году.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в октябре погода в России будет напоминать климат Марса. На красной планете характерны отсутствие остатков и перепады температуры.