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Ученый назвал условия заражения коронавирусом от российских летучих мышей

Светлана Иванова
11:39 04.10.2021
Несколько штаммов коронавируса были обнаружены у летучих мышей в России. Однако SARS-CoV-2 у рукокрылых в нашей стране не найден.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Angela Bakka, flickr
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Вероятность заразиться коронавирусом от летучих мышей в России крайне низкая. Об этом «Звезде» рассказал научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Илья Артюшин, который входил в состав группы ученых, работавших над поиском SARS-СoV-2 у рукокрылых в нашей стране.

В рамках научной работы исследователи протестировали образцы примерно из двух сотен летучих мышей разных видов и обнаружили несколько штаммов коронавируса, SARS-CoV-2 среди них не оказалось.

Как подчеркнул Артюшин, чтобы возник риск передачи вируса человеку от летучей мыши, нужно, чтобы особь животного была инфицирована, тогда как большинство из них потенциально опасными заболеваниями для человека не заражены.

«Заражена где-то даже не каждая десятая мышь, и далеко не все виды», - пояснил ученый.

Он добавил, что вероятность передачи вируса от животного человеку повышается, если последний серьезно болен. Причем речь идет прежде всего о приобретенном иммунодефиците при ВИЧ-инфекции, критическом недостатке белка в питании, терапии при аутоиммунных состояниях и после перенесенной трансплантации.

«Наиболее вероятна передача человеку вируса при серьезных проблемах с иммунитетом... Обычно такие состояния возникают, когда либо совсем плохо с питанием - состояние, которое нечасто встречается в нашей современной спокойной жизни... Либо какая-то болезнь, например, онкологическое заболевание, связанное с иммунными клетками крови, или заболевание, которое лечат иммуносупрессорами: трансплантация органа, аутоиммунное заболевание», - указал Артюшин.

Он добавил, что при таких серьезных проблемах со здоровьем могут быть опасны контакты с любыми животными, в том числе с котами, собаками и т. д.

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