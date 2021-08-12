Эксперты ВОЗ выдвинули новую версию, как человек мог заразиться коронавирусом

Пандемия коронавируса, вероятно, началась с заражения человека летучей мышью. Об этом заявил датский ученый, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Питер Эмбарек.

«Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории, который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане», - сказал он датскому телеканалу TV 2, сообщают РИА Новости.

При этом, как подчеркнул ученый, это только гипотеза.

Ранее в Уханьской национальной лаборатории биобезопасности заявили, что Институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса.

Эксперты считают, что для точного определения происхождения COVID-19 понадобится год или два.