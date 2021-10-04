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У российских летучих мышей нашли несколько вариантов коронавируса

Майя Мусиенко
07:39 04.10.2021
Для исследования использовалось более 200 образцов, взятых у летучих мышей разных видов.
У российских летучих мышей нашли несколько вариантов коронавируса
© Фото: tomatomicek, Pixabay
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Несколько штаммов коронавируса были обнаружены у летучих мышей в России. Однако SARS-CoV-2 у животных пока не был обнаружен. Об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – рассказала она РИА Новостям.

По словам специалиста, помимо SARS-СoV-2 в природе существует еще несколько коронавирусов. Некоторые из них были обнаружены у летучих мышей в России. Подобные вирусы у этого вида встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в РФ они мало исследованы, уточнила Сперанская.

Ранее ученые озвучили планы по борьбе с COVID-19 на 2022 год. Эксперты предполагают, что переносить заболевание станет проще, если каждый будет своевременно вакцинироваться.

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