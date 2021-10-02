СМИ: обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков отправлен в СИЗО «Лефортово»
Глава одной из ведущих компаний в сфере кибербезопасности отправлен в СИЗО «Лефортово» в Москве.
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
Пресса сообщила, что основатель и глава крупной компании Group-IB Илья Сачков был отправлен в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В этом пенитенциарном учреждении, согласно СМИ, бизнесмен будет содержаться до решения суда относительно продления его содержания под стражей.
Ранее сообщалось что основатель одной из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности Group-IB обвиняется в государственной измене. При признании вины Сачкова ему грозит наказание в виде тюремного срока до 20 лет.