СМИ: обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков отправлен в СИЗО «Лефортово»

Пресса сообщила, что основатель и глава крупной компании Group-IB Илья Сачков был отправлен в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В этом пенитенциарном учреждении, согласно СМИ, бизнесмен будет содержаться до решения суда относительно продления его содержания под стражей.

Ранее сообщалось что основатель одной из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности Group-IB обвиняется в государственной измене. При признании вины Сачкова ему грозит наказание в виде тюремного срока до 20 лет.