Парламент Грузии обнесли баррикадами для обеспечения безопасности

Здание парламента Грузии забаррикадировали на случай угрозы беспорядков и штурма из-за несогласия с первыми итогами муниципальных выборов в стране. На видео, опубликованном «Звездой», можно рассмотреть выставленные в несколько рядов железные ограждения и забор с шипами.

Согласно первым результатам выборов, которые обнародовала ЦИК Грузии, в стране лидирует правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». На выборах мэра Тбилиси рейтинг кандидатов возглавил Каха Каладзе, набравший 45,5% голосов.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказала, что происходит в Тбилиси после закрытия избирательных участков. По ее замечанию, в центре города разместили небольшие металлические ограждения.