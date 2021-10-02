Корреспондент рассказала об обстановке в Тбилиси после закрытия избирательных участков

В Грузии по завершении времени для голосования в рамках выборов в местные органы самоуправления закрылись все избирательные участки. ЦИК уже начал осуществлять подсчет голосов.

За обстановкой в Тбилиси, где на должность мэра города претендовали сразу 16 кандидатов, следит корреспондент «Звезды» Россина Бодрова.

«Ровно час прошел с того момента, как закрылись избирательные участки в Грузии. Мы находимся на самой оживленной улице Грузии - улице Руставели, где не в первый раз проводятся митинги. Справа от меня здание парламента… Все достаточно спокойно, тихо-мирно. Мы увидели лишь одного охранника», - описала она.

Бодрова обратила внимание на то, что в центре города разместили небольшие металлические ограждения. По ее замечанию, они могли как быть установлены здесь специально в связи с сегодняшними мероприятиями, так и располагаться в этой части грузинской столицы на постоянной основе,

«Я не могу сказать, что здесь есть большое количество людей. Просто все достаточно мирно, спокойно гуляют по улице, как будто ничего не происходит или не должно происходить… Периодически здесь проезжают машины с флагами - с флагами Грузии. Видимо кто-то уже празднует победу», - подметила корреспондент.

Ранее сообщалось, что победителем голосования на пост градоначальника окажется кандидат, получивший более 50% голосов избирателей. Если такового не будет, последует объявление второго тура выборов.