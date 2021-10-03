Обнародованы первые результаты выборов в Грузии

По данным Центризбиркома Грузии после подсчета голосов с 38,63% участков, на местных выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», набравшая 48,56% голосов по пропорциональным спискам. Созданное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционное «Единое национальное движение» получило 31,23% голосов. Партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» находится на третьем месте с 6,87% голосов.

На выборах мэра Тбилиси на данный момент лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе. Кандидат набрал 45,5% голосов. На втором месте находится оппозиционер Ника Мелия, который получил 34,13% голосов. Следом за ним идет бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария с 8,97% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, после подсчета голосов с 41,61% избирательных участков.

Ранее стало известно об уровне явки на выборах в Грузии. По данным ЦИК, в выборах муниципальных властей приняли участие 1 815 776 человек.