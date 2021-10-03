Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обнародованы первые результаты выборов в Грузии

Елизавета Потейчук
06:37 03.10.2021
По последним данным, на выборах лидирует партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Обнародованы первые результаты выборов в Грузии
© Фото: Kulumbegashvili Tamuna XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

По данным Центризбиркома Грузии после подсчета голосов с 38,63% участков, на местных выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», набравшая 48,56% голосов по пропорциональным спискам. Созданное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционное «Единое национальное движение» получило 31,23% голосов. Партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» находится на третьем месте с 6,87% голосов.

На выборах мэра Тбилиси на данный момент лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе. Кандидат набрал 45,5% голосов. На втором месте находится оппозиционер Ника Мелия, который получил 34,13% голосов. Следом за ним идет бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария с 8,97% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, после подсчета голосов с 41,61% избирательных участков.

Ранее стало известно об уровне явки на выборах в Грузии. По данным ЦИК, в выборах муниципальных властей приняли участие 1 815 776 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.