Гинзбург рассказал, какая рыба наименее полезна

Речную рыбу, выращенную на юго-востоке Азии, диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург не готов рекомендовать к употреблению. По его мнению, из-за загрязнения рек, непонятно, остались ли в рыбе хоть какие-то полезные вещества.

«Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства», - объяснил он.

Гинзбург подчеркнул, что у традиционной речной рыбы много полезных свойств, но о речных продуктах юго-восточной Азии так нельзя сказать. Он отметил, что не очень высоко ценится и выращенный в реке лосось. Диетолог предполагает, что это зависит от того, чем кормят рыбу.

«Не очень высоко ценится лососевая выращенная рыба. Форель, семга - как бы красиво они не выглядели, их тоже не хвалят. Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас», - подчеркнул диетолог.

Также Михаил Гинзбург рассказал и о наиболее полезных сортах рыбы. Это скумбрия, сельди и лососевые, но выращенные именно в море. Также он отметил главный вредный фактор черной и красной икры. По мнению диетолога, это переизбыток соли.