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Диетолог рассказал, чем вредна икра

Кира Тило
04:05 03.10.2021
Эксперт рассказал о главном вредном факторе красной и черной икры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
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В икре содержится много полезных веществ для организма человека, в том числе омега-3 и витамина D, рассказал диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он отметил, что от икры польза точно такая же, как от самой рыбы.

«Икра, в частности лососевая, полезна всем тем же, чем и сама рыба. Наличием полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, витамина D, йода. Причем концентрация этих веществ в икре выше, чем в мясе рыбы. Единственный момент - белок, его в икре поменьше», - отметил диетолог.

По словам Гинзбурга, икра - полезный продукт, однако у нее есть вредный фактор в виде избытка соли. Он рассказал, что в одной столовой ложке икры содержится суточная норма соли.

«Из вредных факторов - избыток соли. Если мы съедаем столовую ложку икры, то сразу получаем суточную норму соли. А ее опасно превышать, потому что это фактор, скорее способствующий развитию заболеваний, чем препятствующий», - объяснил Гинзбург.

Эксперт подчеркнул, что польза и вред черной икры точно такие же, что и у красной. Также диетолог рассказал о наиболее полезных сортах рыбы. Среди них жирные сельдевые, тресковые и лососевые. 

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