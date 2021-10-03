Зампред правления Сбербанка назвал столицу телефонного мошенничества

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сказал, что столицей телефонного мошенничества является Днепр. Связано это с большим количеством мошеннических call-центров в украинском городе.

«Киев хоть и является столицей Украины, но на самом деле столицей телефонного мошенничества сегодня является город Днепр. В конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры - наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», - отметил Кузнецов.

По его словам, сейчас там функционируют порядка 150 call-центров, из которых мошенники звонят обычным гражданам под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников банка.

«Мы фиксируем 3-7 тыс. звонков в день, иногда в „лучшие дни“ мы фиксируем около 10 тыс. таких звонков. 50% граждан вообще не берут телефон по разным причинам и не отвечают на такие звонки, но с 1% граждан все-таки удается переговорить», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее в Киеве обнаружили call-центр, откуда аферисты делали звонки в Россию от лиц сотрудников российских банков. Журналисты украинского издания устроились туда на работу под прикрытием и узнали, как мошенники обманывают граждан.

Россиян же в конце июля предупредили о новом виде мошенничества в Интернете. Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными приложениями для переписки. Мошенники обещают награду в несколько тысяч долларов, однако в итоге жертвы данных атак теряют крупные суммы.