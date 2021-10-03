Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зампред правления Сбербанка назвал столицу телефонного мошенничества

Кира Тило
02:52 03.10.2021
Станислав Кузнецов назвал столицей город, в котором организовано около 150 call-центров мошенников.
Зампред правления Сбербанка назвал столицу телефонного мошенничества
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сказал, что столицей телефонного мошенничества является Днепр. Связано это с большим количеством мошеннических call-центров в украинском городе.

«Киев хоть и является столицей Украины, но на самом деле столицей телефонного мошенничества сегодня является город Днепр. В конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры - наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», - отметил Кузнецов. 

По его словам, сейчас там функционируют порядка 150 call-центров, из которых мошенники звонят обычным гражданам под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников банка. 

«Мы фиксируем 3-7 тыс. звонков в день, иногда в „лучшие дни“ мы фиксируем около 10 тыс. таких звонков. 50% граждан вообще не берут телефон по разным причинам и не отвечают на такие звонки, но с 1% граждан все-таки удается переговорить», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее в Киеве обнаружили call-центр, откуда аферисты делали звонки в Россию от лиц сотрудников российских банков. Журналисты украинского издания устроились туда на работу под прикрытием и узнали, как мошенники обманывают граждан.

Россиян же в конце июля предупредили о новом виде мошенничества в Интернете. Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными приложениями для переписки. Мошенники обещают награду в несколько тысяч долларов, однако в итоге жертвы данных атак теряют крупные суммы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.