Журналисты проникли в сall-центр мошенников на Украине, откуда обманывают россиян

В Киеве обнаружили call-центр, откуда аферисты делали звонки в Россию от лиц сотрудников российских банков. Этим занимались продвинутые обманщики, передавая наработанные навыки новым молодым сотрудникам.

На экранах у сотрудников на первый взгляд обычного call-центра список клиентов, которых нужно обзвонить. Подставные работники представляются якобы сотрудниками технического отдела Сбербанка и говорят, что им поступило заявление на смену конкретного финансового номера.

На самом деле к банку эти люди не имеют никакого отношения. А их подпольный офис находится в центре столицы Украины. По странному совпадению или как специально - прямо напротив располагается здание СБУ.

Журналисты украинского издания «Страна.UA» тайно устроились на работу в этот call-центр под прикрытием. Первым делом им выдали 10-страничную инструкцию о том, как «разводить» россиян. Основная задача - каждый день делать минимум 300 звонков и обмануть хотя бы пятерых человек.

Согласно некоторым психологическим приемам из методичек, подставных работников просят не ругаться с людьми, соблюдать нейтралитет и спокойствие, когда они слышат от них большие суммы, и даже «вкладывать душу» в свои слова, чтобы люди им поверили.

По данным Банка России, только в первом квартале этого года именно через онлайн-банки украли более одного миллиарда рублей. Большая часть call-центров, откуда звонят россиянам, сейчас находится в странах ближнего зарубежья - Украина, Казахстан, Белоруссия и даже Монголия.

Для сокрытия своих исходных данных мошенники используют подмену номеров для имитации звонка от банка, а в их арсенале - десятки сценариев. Так, в Москве Алексею Тестову позвонили сначала якобы из полиции, а потом уже из банка, и стали пугать огромными суммами денег. Обманщики сообщили, что на него пытаются оформить трехмиллионный кредит. Каждый шаг Алексея координировали сообщениями. На обман попалась и его жена. Сейчас семья Тестовых должна банку пять миллионов рублей. В похожей ситуации оказалась и жительница Якутска, которая среагировала, когда ей безошибочно назвали все ее паспортные данные.

В Иркутске 82-летнюю пенсионерку мошенники убедили в том, что звонили якобы от лица ее внучки, которая попала в аварию. В результате женщина им отправила 50 тысяч рублей. Мошенники всегда обращаются к людям по имени-отчеству и знают их адрес по прописке. Получить эти данные им несложно из соцсетей или сайтов магазинов.

«Опасность представляют собственные сотрудники организации, которые имеют доступ к таким данным, так как они могут их попросту "сливать" мошенникам», - прокомментировал эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

Еще недавно огромная часть фиктивных звонков шла из российских тюрем, а нечестно попавшие к ним в руки деньги заключенные делили пополам с охраной. Однако в последние годы полиция активно взялась за контроль системы исполнения наказаний, звонков стало меньше.

Но по статистике, раскрываемость телефонных преступлений всегда ниже других, в том числе и потому, что мошенники находятся в другой стране. В той же Украине на запросы российских правоохранительных органов об экстрадиции преступников отвечают отказом.