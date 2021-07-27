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Россиян предупредили о новом способе кражи денег

Анна Назайкина
08:54 27.07.2021
Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными приложениями для переписки.
Россиян предупредили о новом способе кражи денег
© Фото: Clay Banks, Unsplash
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Мошенники разработали новую схему кражи денег у россиян через несуществующие розыгрыши призов, которые якобы проводят мессенджеры, сообщает РИА Новости. Злоумышленники обещают награду в несколько тысяч долларов, однако в итоге жертвы данных атак теряют крупные суммы.

«Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», - рассказали агентству в Сбербанке.

Так как по российскому законодательству переводы в иностранной валюте между резидентами запрещены, мошенники под видом оператора банка сообщают пользователям, что выигранную сумму необходимо перевести в рубли, однако за это у жертвы просят внести комиссию в несколько сотен рублей. Чтобы оплатить некий «сбор» требуются ввести все данные карты, включая CVC-код. Затем для подтверждения операции приходит сообщение с кодом. Именно так злоумышленники не только выманивают комиссию в несколько сотен рублей, но и получают доступ ко всем средствам на счету человека.

«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить "комиссию" или "взнос", делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», - посоветовали россиянам в банке.

Ранее первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал об инструкции по возврату украденных мошенниками денег.

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