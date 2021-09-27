На Камчатке частный вертолет завалился на бок при посадке

На Камчатке частный вертолет Sud-Aviation Gazelle упал на бок во время посадки. Сообщается, что инцидент произошел в Елизовском районе. По данным МЧС, при посадке вертолета грунт ушел под шасси воздушного судна.

«Инцидент произошел в районе 23 километра трассы Елизово–Паратунка в Елизовском муниципальном районе. По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок», - говорится на сайте регионального МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет, на место следуют спасатели.