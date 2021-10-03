СМИ: три человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье

В подмосковном Лыткарино потерпел крушение легкий вертолет. В результате падения погибли три человека

Как сообщает ТАСС, вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе. Среди погибших двое мужчин и она женщина. О причинах крушения не сообщается.

Ранее в Италии потерпел крушение частный самолет - он упал на здание парковки. Сообщается о шести погибших.