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СМИ: три человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье

Алексей Курильченко
20:30 03.10.2021
Трагедия с вертолетом произошла в подмосковном Лыткарино по неизвестным причинам.
СМИ: три человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В подмосковном Лыткарино потерпел крушение легкий вертолет. В результате падения погибли три человека

Как сообщает ТАСС, вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе. Среди погибших двое мужчин и она женщина. О причинах крушения не сообщается.

Ранее в Италии потерпел крушение частный самолет - он упал на здание парковки. Сообщается о шести погибших.

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