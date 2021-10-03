Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с COVID-19 в РФ

Алексей Курильченко
17:54 03.10.2021
Специалисты видят рост заболеваемости, но не готовы давать более точной информации о развитии ситуации.
Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с COVID-19 в РФ
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Читайте нас на:

Ситуация с коронавирусом в России не поддается прогнозам. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, специалисты видят рост заболеваемости, но более точно установить будущие события сложно.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Проценко заявил, что в Москве среди вакцинированных нет пациентов в отделении реанимации. По его словам, заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации можно, но заболевание будет проходить в легкой форме. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.