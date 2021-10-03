Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с COVID-19 в РФ

Ситуация с коронавирусом в России не поддается прогнозам. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, специалисты видят рост заболеваемости, но более точно установить будущие события сложно.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Проценко заявил, что в Москве среди вакцинированных нет пациентов в отделении реанимации. По его словам, заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации можно, но заболевание будет проходить в легкой форме.