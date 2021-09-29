В России за сутки выявлено более 22 тысяч новых заражений COVID-19

За сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 22 430 случаев. По данным оперативного штаба, это самый высокий показатель за всю пандемию.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 933 (8,6%) без клинических проявлений», - сказано в сообщении оперштаба на их официальном сайте.

Тенденция к росту заболеваемости замечена в крупных российских регионах. В Москве за сутки выявили 3 004 новых случая, в Петербурге - 1 933, в Московской области - 1 223 заболевших. В общей сложности в России за все время пандемии зафиксировали 7 487 138 случаев заражения COVID-19.

Ранее стало известно, что регионы России готовятся к очередной волне коронавируса. По стране запрещают массовые мероприятия, в отдаленные районы направляют мобильные медицинские пункты и ужесточают санитарные нормы.