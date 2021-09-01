Проценко: среди вакцинированных нет пациентов в отделении реанимации
Главный врач больницы в Коммунарке отметил, что человек может повторно заболеть COVID-19 после вакцинации, но болезнь пройдет в легкой форме.
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В Москве среди вакцинированных нет пациентов в отделении реанимации. Об этом сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Также он отметил, что человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации, но заболевание будет проходить в легкой форме.
Ранее Денис Проценко заявил, что наработанная на сегодняшний день научная база позволяет справляться с пандемией коронавируса. При этом не следует останавливаться - нужно продолжать ее развивать.