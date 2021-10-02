Объявлена награда за информацию об убийце студенток в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию об убийце трех студенток медицинского колледжа в городе Гай. Следствию требуется любая информация о лицах, которые могут быть причастны к преступлению.

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей – это главное», - цитирует слова губернатора местное издание.

Об убийстве стало известно 30 сентября. Тело одной из девушек было обнаружено во дворе жилого дома, два других тела нашли в квартире после устранения пожара. Студенткам было 17, 18 и 19 лет. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил процесс расследования на личный контроль .