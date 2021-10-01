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Во Франции раскрыли дело маньяка, которого искали 35 лет

Алексей Курильченко
16:54 01.10.2021
Загадочным маньяком, который совершил множество убийств и изнасилований, оказался 59-летний офицер полиции.
Во Франции раскрыли дело маньяка, которого искали 35 лет
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Французским правоохранителям удалось установить ранее неуловимого маньяка по прозвищу Рябой (Le Grêlé). Преступник наводил ужас на Париж, совершая убийства и изнасилования с 1986 по 1994 год. Самым громким эпизодом стало жестокое убийство 11-летней девочки - преступник поджидал ее возле школы. Официально сообщается о четырех убийствах и шести изнасилованиях, однако эксперты полагают, что эпизодов на самом деле гораздо больше.

Как сообщает BBC, преступником оказался 59-летний бывший жандарм Франсуа Верув. Следователи решили направить запрос на сбор генетических образцов 750 правоохранителей - данная технология появилась у полиции относительно недавно. Один из них так и не явился на процедуру. Спустя несколько дней его тело обнаружили на съемной квартире. По данным следователей, генетические данные полностью совпали с собранными с мест преступлений материалами.

«Мы были уверены, что убийцей был офицер полиции или жандарм. На это указывали следы от приемов, которые он применял против своих жертв», - рассказал юрист, представляющий на суде семьи пострадавших от маньяка.

В январе этого года ученые смогли расшифровать послание одного из самых загадочных убийц всех времен - Зодиака. Известный шифр 340 был отправлен убийцей внутри юмористической поздравительной открытки.

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