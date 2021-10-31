Фрегат «Адмирал Эссен» возвращается из Средиземного моря в Севастополь

Фрегат «Адмирал Эссен» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации город-герой Севастополь после выполнения комплекса задач в составе сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне.

Находясь в акватории Средиземного моря и демонстрируя Военно-морской флаг России, экипаж корабля выполнял комплекс различных задач, в частности, вел наблюдение за корабельными группировками ВМС иностранных государств и выполнял задачи охраны и обороны пункта базирования.

Также «Адмирал Эссен» принял участие в проходившей в Стамбуле крупнейшей Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021. В рамках нее экипаж российского корабля продемонстрировал один из современных образцов российского кораблестроения и новые системы вооружений, носителем которых он является.

После прибытия в пункт базирования корабль пополнит материальные запасы, проведет плановый технический осмотр и продолжит выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Эссен» делал остановку в порту Кипра Лимасоле для пополнения запасов, а также отдыха экипажа. На борту судна, выполнявшего поставленные задачи в дальней морской зоне с августа 2021 года, находилось около 200 человек экипажа.