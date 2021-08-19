Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул для участия в выставке военной техники IDEF 2021

Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул, где принимает участие в выставке вооружений и военной техники IDEF 2021, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипаж российского корабля продемонстрирует один из современных образцов российского кораблестроения и новые системы вооружений, носителем которых он является», - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 20 августа. На ней представлена продукция 1 236 оборонных компаний из 53 государств, участие принимают более 150 делегаций из 79 стран мира.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.