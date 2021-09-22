Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российский фрегат «Адмирал Эссен» зашел в порт на Кипре

Андрей Аркадьев
10:49 22.09.2021
Корабль пополнил запасы, а экипаж получил возможность отдыха.
Российский фрегат «Адмирал Эссен» зашел в порт на Кипре
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Фрегат «Адмирал Эссен», находящийся составе группировки ВМФ России в Средиземном море, зашел в кипрский порт Лимасол, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Корабль пополнил запасы, а экипаж фрегата получил возможность отдыха. «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с августа 2021 года.

В августе сообщалось, что корабль отправился в Турцию для участия в выставке вооружений и военной техники IDEF-2021.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:41 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места покушения на советника Зеленского
11:38 В стране и мире
Видео
Коллега погибшего от рук пермского стрелка врача раскрыла обстоятельства трагедии
11:17 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили исходящие от лаборатории Лугара в Грузии риски для России
08:28 В стране и мире
Власти КНР сообщили о новом возможном очаге распространения COVID-19
07:42 В стране и мире
Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2022 году
Популярное
Мясников назвал признаки приближающегося инсульта
Видео
Неравный бой: пенсионерка смогла отбиться от напавшего на нее грабителя
Невролог назвал лучшие способы справиться с мигренью
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.